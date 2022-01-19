В Коми ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса

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В Коми вводятся новые ограничительные меры из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба в своем видеообращении.

Так, по всей республики дома-интернаты переводятся на карантин, а работники будут обязаны дважды в день проходить ПЦР-тестирование. К тому же, работодателям рекомендовано перевести пожилых сотрудников на удаленный режим работы. На этом обязательства работодателей на заканчиваются.

- Руководителям предприятий, чтобы не допустить распространение коронавируса в рабочих коллективах, необходимо не менее трех раз в неделю проводить тестирование сотрудников на выявление коронавирусной инфекции, - сказал глава.

По словам Уйбы, Коми запросила у федерации дополнительные экспресс-тесты, чтобы медработники могли проводить исследования в организованных коллективах.

Также в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей усиливается режим противоэпидемиологических мероприятий в части кратности обработок.

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