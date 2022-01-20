В Коми пообещали ветер до 18 м/с и метели

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Метеорологи сообщили, что 20 января в республику придут метели и сильный ветер со снегопадом. Температура воздуха при этом максимально опустится до -11°С.

По информации синоптиков, весь день будет довольно облачно, местами пройдет снег. Южный ветер придет с порывами 7-12 м/с, местами скорость будет достигать 15-18 м/с, метель. Температура воздуха днем составит -6...-11°С.

В Сыктывкаре также будет снег и порывистый ветер от 8 до13 м/с. Температура воздуха днем будет от -6 до -8°С.

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