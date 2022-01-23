В воскресенье в Коми до -19 градусов

Фото: архив КП

В воскресенье, 23 января, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -19 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег, а также гололед. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем порывы местами могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью составит -19...-14 градусов, а днем потеплеет до -12…-7 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит -14...-12 градусов, а днем по теплеет до -10…-8 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой будет погода в Коми в конце января 2022 года