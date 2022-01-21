Какой будет погода в Коми в конце января 2022 года

Фото: архив КП

В конце января в Коми будет преобладать теплая погода. Об этом сообщает ЦГМС республики.

На погоду в Коми будут влиять атлантические циклоны и промежуточные поля повышенного атмосферного давления. При этом будет преобладать теплая погода. Ожидается, что на крайнем северо-востоке она будет аномально теплой.

На большей части территории Коми прогнозируют небольшой снег. В Инте и Воркуте ожидаются снегопады, метели и усиление ветра. Температура воздуха по ночам в основном будет составлять -18...-13 градусов. 27-28 января при прояснении похолодает до -28...-23 градусов. Днем температура воздуха будет составлять -15…-8 градусов. В целом в конце января температура будет выше нормы на 6-8 градусов, а на крайнем северо-востоке – на 10 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми придут снегопады и метели

В республике по-прежнему будет бушевать сильный ветер