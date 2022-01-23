За сутки в Коми скончались пятеро больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 23 января, в Коми зафиксировали 315 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 100 434 случая заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 653 человека. За все время из больниц выписали 91 261 пациента. За последние сутки в Коми умерли пятеро больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2 750 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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