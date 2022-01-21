Фото: архив КП

В настоящее время в Коми развернуто 1234 койки для больных коронавирусом. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения htcge,kbrb Игорь Дягилев.

В связи с распространением штамма «омикрон» в ближайшие недели возможен рост заболеваемости. Поэтому прорабатывается возможность перевода медучреждений первичного звена на экстренный режим работы. Кроме того, возможно приостановка плановой работы этих организаций, включая проведение диспансеризации. В настоящее время сформирован резерв студентов-медиков старших курсов из 272 человек. Их могут привлечь к оказанию медицинской помощи.

На сегодняшний день в стационарах Коми 1243 койки готовы принимать больных коронавирусом. Максимум коечного фонда был задействован летом прошлого года. Тогда количество мест составило 2921. Как передает «Комиинформ», при необходимости санатории перепрофилируют для лечения больных ковидом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Срок карантина по коронавирусу в Коми сократят до недели