Срок карантина по коронавирусу в Коми сократят до недели

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Срок карантина по коронавирусу в Коми и по всей России сократят с двух недель до одной. Об этом сообщила заместитель председателя федерального правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, в нашей стране оптимизируют подходы к карантину и лабораторному исследованию. Вице-премьер пояснила, что речь идет о сокращении карантина вдвое. Если раньше этот срок составлял две недели, то теперь он будет длиться лишь семь дней. Кроме того, Голикова анонсировала еще ряд изменений. Какие-либо детали вице-премьер не уточнила, однако пояснила, что в ближайшее время главный санитарный врач РФ примет соответствующие постановления. Зампред правительства также добавила, что при необходимости в дальнейшем сроки карантина будут менять.

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