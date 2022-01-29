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Здоровье29 января 2022 9:00

Что делать жителям Коми в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса и ОРВИ

Власти республики опубликовали важную памятку
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Власти Коми опубликовали памятку для жителей Коми, в которой объясняет порядок действий при обнаружении у пациента симптомов коронавируса или ОРВИ. В ней расписано, что нужно делать, если пришел положительный результат ПЦР-теста на ковид или же отрицательный, но симптомы ОРВИ наблюдаются.

Также специалисты дали подробный план действий, если родители заподозрили у ребенка COVID-19.

Минздрав Коми распространяет памятку для граждан о действиях в случае заражения ОРВИ и ковидом

Минздрав Коми распространяет памятку для граждан о действиях в случае заражения ОРВИ и ковидом

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