Что делать жителям Коми в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса и ОРВИ

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Власти Коми опубликовали памятку для жителей Коми, в которой объясняет порядок действий при обнаружении у пациента симптомов коронавируса или ОРВИ. В ней расписано, что нужно делать, если пришел положительный результат ПЦР-теста на ковид или же отрицательный, но симптомы ОРВИ наблюдаются.

Также специалисты дали подробный план действий, если родители заподозрили у ребенка COVID-19.

Минздрав Коми распространяет памятку для граждан о действиях в случае заражения ОРВИ и ковидом

Что делать, если заболел ребенок

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