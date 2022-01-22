В школах Сыктывкара гриппом, ОРВИ и коронавирусом заболели 1 634 ученика

Фото: архив КП

В Сыктывкаре по состоянию на 20 января заболели гриппом, ОРВИ и коронавирусом в целом 1 634 школьника в 38 школах, сообщили в ответ на запрос «КП-Коми» в администрации столицы республики.

Всего доля заболевших учащихся составляет 4,9% от общего количества. В мэрии также сообщили, что ни в одном общеобразовательном учреждении муниципалитета не зафиксировано превышение эпидпорога заболеваемости на 20%.

– Ситуация по заболеваемости учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города мониторится ежедневно. Решение о введении карантина во всех школах города будет приниматься Роспотребнадзором по Республике Коми, – проинформировали в администрации.

В мэрии также сообщили, что во всех 38 школах города соблюдаются необходимые меры профилактики для недопущения распространения коронавируса, гриппа и ОРВИ. В частности, организовано несколько входов в школы, на входе всем проверяют температуру, в каждом классе на переменах обязательно проводится проветривание.

На карантин закрываются классы, в которых зарегистрированы случаи заболевания и доля заболевших превышает 20% и более.

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