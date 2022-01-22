В Коми официально коронавирусом заболели более 100 тысяч человек

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Роспотребнадзор Коми сообщил, что в республике по состоянию на 22 января выявили более ста тысяч заболевших коронавирусом – 100 119 человек. За сутки выявлено 292 случая.

Больше всего прирост больных с ковидом наблюдается в Сыктывкаре – 83 случая, в Ухте – 70 человек, в Сосногорском районе – 19, в Усинске и Воркуте – по 18 пациентов. Под медицинским наблюдением сейчас остаются 3 434 человека.

Выздоровело за последние 24 часа большее количество человек, чем заболело – 670. Всего с начала пандемии поправились 90 608 пациентов.

Не обошлось и без летальных исходов – официально за сутки зарегистрировали девять умерших. С начала пандемии – 2745.

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