В Коми за последние сутки зафиксирован 231 случай заболевания COVID-19

Фото: архив КП.

За минувшие сутки, как сообщили на сайте стопкоронавирус.рф, в Республике Коми зафиксировали 231 случай новой коронавирусной инфекции.

Коми приближается к новым рубежам. За все время пандемии выявлено 99 827 мужчин и женщин, у кого положительный тест на коронавирус. Сумели справится с опасной хворью и выздороветь 676 человек, за весь период пандемии коронавируса – 89 938.

К сожалению, не удалось избежать летальных исходов. Ковид забрал 2 736 человеческих жизней, причем 4 смерти – это итог прошедших суток.

Напомним, глава Коми вчера объявил, что в Коми возвращаются все ограничения в связи с высокой заболеваемостью населения республики коронавирусом.

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