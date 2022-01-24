Жителям Коми запретили посещение библиотек, музеев, архивов и выставочных залов из-за пандемии

Фото: архив КП.

Власти Коми вновь внесли изменения в Указ о повышенной готовности. Соответствующие поправки подписал глава республики Владимир Уйба.

В новой редакции документа говорится, что работодатели, которые осуществляют деятельность на территории Коми, обязаны перевести 50 процентов своих сотрудников на дистанционную работу, если это не нарушает деятельности организации.

Также с 25 января Минздраву Коми поручено ввести в медорганизациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях больницах, специализированных домах ребёнка, ограничительные мероприятия, направленные на профилактику COVID-19. Эти меры также включают и переход на закрытый режим работы.

Еще с 25 января библиотеки, архивы, музеи и выставочные залы приостанавливают обслуживание посетителей в зданиях архивов и библиотек, за исключением выдачи книг и иных документов библиотечного (архивного) фонда, но по предварительной записи и предварительному заказу документов. Проведение массовых мероприятий с участием посетителей не допускается.

Как отметили в пресс-службе администрации главы, внесение изменений аргументировано напряженной эпидобстановкой в регионе и распространением нового штамма «омикрон», который в пять раз заразнее «дельты» — его предшественника.

Добавим, что на данный момент в Коми под запретом массовые мероприятия, а школы Сыктывкара и Ухты переведены на дистанционку.

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