В Коми резко упал показатель суточного прироста зараженных коронавирусом

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В Коми продолжают фиксировать рост инфицированных коронавирусом. Согласно обновленным данным, за минувшие сутки диагноз был подтвержден у еще 73 человек.

Всего за период пандемии официально было зарегистрировано 100 507 случаев заражения ковидом, из которых 2 753 закончились смертью пациентов. Показатель летальности вырос за последние 24 часа на три пункта.

Побороть болезнь сумел 91 601 житель Коми, за сутки - 340 человек.

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