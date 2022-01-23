В Коми уровень коллективного иммунитета превысил 70%

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В Коми уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 70%. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета вырос до 70,6%. Неделей ранее он составлял 67,7%. Что же касается общероссийского уровня, то он составляет 64,4%. В Коми первым компонентом привились 408 843 жителя, а полностью завершили вакцинацию 390 492 человека. На сегодняшний день Коми соответствует только одному из пяти критериев региона, свободного от коронавируса. Речь идет о требуемом уровне охвата тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения.

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