«Айболит» из Коми попала в пятерку лидеров народного голосования премии «Лохматый Оскар»

Фото: из личного архива Елены Яковлевы

Усинский доктор «Айболит» Елена Яковлева, выхаживающая диких и домашних животных и птицах, попала в пятерку лидеров голосования за «Народного героя» премии «Мой ласковый и нежный зверь» («Лохматый Оскар»). Об этом рассказали на страничке сайта.

Чтобы Елена стала обладательницей народным героем премии «Лохматый Оскар», нужно отдать ей свой голос по ссылке до 18 февраля.

Напомним, Елена Яковлева выхаживает диких птиц и бездомных животных, помогает им найти новый дом. Будто в Лимпопо, в Усинске постоянно обзаводятся «больничным» дикие звери: зооволонтеру приходилось выхаживать лисенка, который просто мог не пережить зиму без мамочки, брала на «зимовку» лебедей, полярную сову, ястреба и диких уток.

Сейчас у сердобольной семьи на попечении более 40 кошек, которые обосновались в теплом бывшем хлеве, есть свое небольшое фермерское хозяйство: куры, утки и кролики. В общей сложности она пристроила в добрые руки более 500 животных.

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