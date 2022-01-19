Зоозащитницу из Коми номинировали на международную премию «Лохматый Оскар»

Фото: из личного архива Елены Яковлевой

«Айболита» из Усинска Елену Яковлеву номинировали на премию «Мой ласковый и нужный зверь – 2021» («Лохматый Оскар») в категории для зоозащитников «В ответе за тех…». В её номинации за победу поборется еще 21 человек из 18 регионов России и даже Великобритании! О своих мохнатых и крылатых подопечных Елена рассказала «КП-Коми».

Елену любят звери

Елена Яковлева выхаживает диких птиц и бездомных животных, помогает им найти новый дом. Будто в Лимпопо, в Усинске постоянно обзаводятся «больничным» дикие звери: зооволонтеру приходилось выхаживать лисенка, который просто мог не пережить зиму без мамочки, брала на «зимовку» лебедей, полярную сову, ястреба и диких уток. Сейчас у сердобольной семьи на попечении более 40 кошек, которые обосновались в теплом бывшем хлеве, есть свое небольшое фермерское хозяйство: куры, утки и кролики.

Ястреб, спасённый зооволонтёром. Фото: из личного архива Елены Яковлевой

– Осенью люди принесли мне дикую утку, у нее было ранено крыло. Сейчас птичка окрепла, если она сможет, то улетит от нас весной. Вчера вот привезли раненую собаку – ее обидели сородичи, теперь будем лечить, – рассказала «Комсомолке» Елена.

О том, что она номинирована на «Лохматую премию», Елена узнала от СМИ и была весьма удивлена. Сегодня она продолжает активную волонтерскую деятельность: содержит и пристраивает бездомных усинских кошек и с честью несет свою миссию – спасает диких птиц, которые словно со всей республики летят в Усинск подлечиться.

Утка Норок шагает со своим собратом. Фото: из личного архива Елены Яковлевой

Есть такая премия

Церемония вручения наград «Лохматого Оскара» состоится в Зеленоградске Калининградской области в марте этого года. Победителей выберет авторитетное жюри, его председатель – заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева.

В главной номинации премии «Мой ласковый и нужный зверь» посоревнуются 18 животных из десяти регионов России и пяти зарубежных стран – Австралии, Японии, Турции, Великобритании и США, которые в предыдущем году смогли поразить своими поступками.

Цель премии «Мой ласковый и нужный зверь» – выразить дань признания героям из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки, а также людям, которые отличились в деле защиты животных.

«Комсомолка» восхищается самопожертвованием Елены и желает волонтеру УДАЧИ!

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