В Коми число выздоровевших от COVID-19 за сутки увеличилось на 661 человека

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Число зараженных коронавирусом в Коми выросло на 274, что является рекордом для 2022 года и резким всплеском заболеваемости. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 25 января, в республике зарегистрирован 100 781 человек, перенесший ковид. Выздороветь удалось 92 262, из них 661 выписан из больниц за последние сутки.
Показатель смертности достиг отметки в 2 753 летальных исходов. За минувшую ночь официально не было подтверждено смертельных случаев.
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