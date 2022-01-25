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Здоровье25 января 2022 8:45

В Коми число выздоровевших от COVID-19 за сутки увеличилось на 661 человека

Болезнь за минувшие 24 часа не забрала ни одну жизнь
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Число зараженных коронавирусом в Коми выросло на 274, что является рекордом для 2022 года и резким всплеском заболеваемости. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 25 января, в республике зарегистрирован 100 781 человек, перенесший ковид. Выздороветь удалось 92 262, из них 661 выписан из больниц за последние сутки.

Показатель смертности достиг отметки в 2 753 летальных исходов. За минувшую ночь официально не было подтверждено смертельных случаев.

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