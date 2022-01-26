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Общество26 января 2022 3:15

В Коми ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с и метели

Метеорологи дали неблагоприятный прогноз
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС республики сообщили, что в Коми 26 января ожидается снежная погода. Метеорологи также пообещали метель и сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

Синоптики проинформировали, что скорость ветра в среднем будет от 8 до 13 м/с. Предупреждается, что на крайнем севере ожидается сильный ветер до 15-18 м/с. Температура ночью и днем -5...-10, местами -10...-15°С.

В Сыктывкаре будет облачно и снежно. Ветер пообещали от 6 до 11 м/с. Температура ночью и днем -10...-12°С.

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