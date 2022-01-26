«Только слезы на глазах»: в Сыктывкаре скорбят по трагически погибшему 21-летнему Дмитрию Савкину

Фото из личного архива Дмитрия Савкина

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь совсем молодого юноши Дмитрия Савкина. Он пропал бесследно 14 января и перестал выходить на связь с близкими. Семья парня после безуспешных самостоятельных поисков обратилась к полиции и волонтерам, которые через 10 дней нашли Дмитрия мертвым.

Его тело было обнаружено на берегу реки, в районе Доручастка. По предварительным данным, парень замерз до смерти. На момент гибели ему был всего 21 год.

Семья молодого человека до сих пор не может прийти в себя и поверить в то, что произошло. Мысль о том, что их любимого брата и сына больше нет рядом, не осознается так скоро. Однако у близких Дмитрия сейчас главная забота достойно проводить его в последний путь, поэтому семья Савкиных обратилась к неравнодушным с просьбой о помощи.

- В связи со скоропостижной смертью Савкина Дмитрия открыт сбор денег родителям на организацию похорон. Номер счета, по которому можно осуществить перевод, 40817810328003807659. также это можно сделать по номеру телефона 8-904-229-62-78, - говорится в обращении.

Новость о смерти парня быстро. разлетелась по городу и новостным пабликам Коми. Сотни людей не остались в стороне и выразили свои соболезнования родным Дмитрия.

- Слезы на глазах. Такой молодой, красивый и так быстро ушел. Самые искренние соболезнования семье и родным. Родители, держитесь, пусть его душа найдет покой, - написала Алина в социальных сетях.

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