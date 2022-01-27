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Общество27 января 2022 3:45

В Коми пообещали гололед и порывистый ветер

В республике впервые за несколько дней в прогнозе нет метелей
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на 27 января. Синоптики сообщили, что в Коми будет облачная погода и небольшой снег. В ЦГМС пообещали также гололед и порывистый ветер.

Скорость ветра, как передается в сообщении будет в среднем от 2 до 7 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. Температура ночью и днем -11...-16.

В Сыктывкаре также будет облачно, ожидается южный ветер 2-7 м/с. Температура ночью -14...-16, днем -11...-13°С.

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