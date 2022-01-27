В Коми установлен абсолютный рекорд по заражению коронавирусом за сутки

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В Коми продолжает набирать обороты новая волна коронавируса. По последним данным, число зараженных ковидом увеличилось на 623, что является абсолютным рекордом. За все время пандемии вирус был обнаружен у 101 853 жителей Коми.

За весь период было отмечено 2 766 летальных исходов в результате заболевания. Показатель смертности вырос за сутки на три случая.

Однако выздоровевших пациентов в разы больше. За весь период болезнь побороли 93 554 человека, 643 - за минувшие сутки.

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