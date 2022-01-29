В Коми прогнозируются 25-градусные морозы и снег

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В субботу, 29 января, в Коми ожидается гололед на дорогах и снег за окном. Подробный прогноз на сегодняшний день предоставили синоптики республики.

По данным метеорологов, температура воздуха упадет ночью до -25 градусов, днем же столбик термометра поднимется до -8 градусов.

- Температура ночью -13...-18, днем -8...-13, местами ночью -20...-25, днем -15...-20 градусов, - обещают синоптики.

Ветер ожидается южный. Его порывы будут достигать 5-10 м/с.

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