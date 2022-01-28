В местечке Алешино углубили дно реки

В мэрии Сыктывкара сообщили о решении увеличить площадь, на которой углубят дно в районе местечка Алешино. Об этом главе администрации Наталье Хозяиновой сообщил руководитель ФБУ «Администрация «Севводпуть» Владимир Шмыков.

– Летом прошлого года мы столкнулись с проблемой обмеления реки в районе курсирования пассажирских судов в Алешино, что не давало возможности обеспечить транспортную доступность и вызывало обеспокоенность как властей города, так и жителей поселков. Не хотелось бы повторения истории в этом году, поэтому мы обещали жителям заречных поселков, что проработаем вопрос углубления русла реки с профильным ведомством и найдем решение, – прокомментировала Хозяинова.

Для увеличения глубины дна в госзадание на 2022 год внесены соответствующие изменения.

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