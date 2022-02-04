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Общество4 февраля 2022 6:50

«Как бродячим собачкам»: про питание Эжвинской больницы вновь заговорили в соцсетях Коми

При проверке оказалось, что недовольны были только одним нюансом
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Переход Эжвинской городской больницы на аутсорсинговое питание был вынужденной мерой.

Переход Эжвинской городской больницы на аутсорсинговое питание был вынужденной мерой.

Фото: Нина ЮШКОВА

Раздосадованная пациентка Эжвинской городской больницы высказалась о питании, которое с 1 февраля готовится не в стенах здравницы, а поставляется специализированным предприятием.

Ранее больница Эжвы гремела по всему Интернету, пользователи соцсетей скидывали фотографии блюд, которое нисколько не вызывало аппетита: пресная капустная еда, жиденькие супчики, тараканы в еде, развалившиеся котлеты со слипшимися макарошками.

Однако, после нововведений жалобы насчёт питания поступают вновь.

Фото: Минздрав Коми

Фото: Минздрав Коми

- Завтрак был в 10:30 холодный, еду возят на легковом прицепе, выгружают прямо в коридоре на пол! Полная антисанитария: там, где выносят трупы, туда же и привозят еду. Еда вся холодная, везут из города в тентованном прицепе, опаздывают, люди были в полном шоке, - написали в группе «Наша Эжва».

Сегодня заместитель главного врача Владимир Семяшкин вместе с главной медсестрой Ларисой Коротковой лично присутствовали при получении еды и передачи её пациентам.

Фото: Минздрав Коми

Фото: Минздрав Коми

- Мы пообщались с нашими пациентами, выслушали их пожелания и взяли все в доработку. В целом можно заметить: пациенты просят, чтобы еда была погорячее. Обязательно свяжемся с поставщиком для оперативного решения недочетов. Мы делаем все, чтобы как можно скорее настроить новую систему питания, которая бы полностью устраивала наших пациентов, - отметили проверяющие.

Фото: Минздрав Коми

Фото: Минздрав Коми

По словам проверяющих, пациенты отметили, что питание разнообразно и соответствует их ожиданиям. В процессе обхода негативных отзывов не выявлено, лишь высказали пожелание подавать еду «погорячее».

В ведомстве напомнили, что перешли на аутсорсинговое питание вынужденно: на еду эжвинской больницы поступали многочисленные жалобы, а помещение пищеблока не соответствовало санитарным требованиям, оборудование имело стопроцентный износ, а зданию и вовсе был необходим капремонт.

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