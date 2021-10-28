Минздрав Коми: «Питание в Эжвинской больнице будет налажено по-новому»

Жалобы на питание периодически появляются в социальных сетях Фото: Архив "КП"

В Эжвинской больнице поменяется больничное меню, а также улучшится качество еды. Об этом заявил врио министра здравоохранения региона Игорь Дягилев. По его словам, республиканское ведомство не могло не отреагировать на сообщения неудовлетворенных пациентов о питании.

- Жалобы периодически появляются в социальных сетях. Мы недовольство граждан видим, проведена серьезная работа и информирую, что в ближайшее время система приготовления и подачи блюд пациентам будет изменена. В данный момент прорабатываются все нюансы перехода на новую систему обеспечения питанием, - сказал Дягилев.

Однако на сегодняшний день приоритетом у властей все же остается сохранение штатных кадров и доскональная проработка всех технических моментов, а проблема питания, по словам министра, уже можно считать решенной.

- Эту проблему можно считать решенной. После начала работы новой системы питания буду лично следить за удовлетворенностью пациентов и при необходимости координировать коллег. Хочу поблагодарить всех неравнодушных за эти общественные сигналы и помощь в работе, - заключил он.

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