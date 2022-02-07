Коми прошла пик пятой волны заболеваемости коронавирусом

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В Коми выросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Оперштаб России сообщил, что за сутки было диагностировано еще 1 488 фактов инфицирования. В общей сложности в регионе было зарегистрировано 114 894 человека с ковидом.

По данным на 7 февраля 2022 года, в республике от коронавируса скончалось 2 796 пациентов. Данный показатель не изменился за последние сутки. Выписано по выздоровлению на сегодня 96 789 пациентов, из них за сутки были выписаны в связи с завершением лечения 262 пациента.

Отмечается, что больничные койки за сутки заняли 96 человек. Пациентов госпитализировали в инфекционные госпитали, где им оказывают все необходимую медицинскую помощь.

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