«Каждое сообщение жителей Коми важно и ценно»: в Центре управления регионом диалог власти и населения происходит в режиме онлайн

В 2021 году проблемы жителей республики не остались без внимания. Всё благодаря современной коммуникации органов власти и Центра управления регионом. Фото: ЦУР Коми.

Больше года назад в Коми открылся Центр управления регионом — 16 ноября 2020 года. Главная задача организации — сделать жизнь жителей республики проще. Сколько проблем удалось решить за этот срок и как работает на первый взгляд простой механизм взаимодействия жителей и республиканских властей, «Комсомолке» рассказал руководитель регионального ЦУР Евгений Зелинский.

Аналогов нет

Аналогов такого всестороннего взаимодействия власти и общества в мире нет. В начале 2020 года Московскую область посетил Владимир Путин, где ознакомился с применяемыми цифровыми решениями и форматами диалога с населением. В результате Президент дал поручение до конца 2020 года открыть аналогичные Центры во всех субъектах страны.

— Теперь органы власти общаются с жителями на тех площадках, где удобно именно жителям. В первую очередь — это соцсети, — рассказывает Евгений Зелинский.

Руководитель регионального ЦУР Евгений Зелинский.

Совместно с Администрацией Главы Республики Коми в 2021 году ЦУР Коми провёл огромную работу, чтобы все органы исполнительной власти, администрации городов и районов присутствовали во всех трёх популярных в Коми социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Instagram. А это более сотни открытых для диалога аккаунтов. Любой человек может написать волнующий его вопрос и получить ответ с решением проблемы или разъяснением. Часто диалог органа власти с жителем происходит буквально в режиме реального времени.

— Например, из двух населённых пунктов поступают сигналы о необходимости сделать ремонт дороги. Мы их фиксируем, предоставляем ответ. Далее — аналитики их собирают, выявляют тенденции и тренды, изучают историю проблемы, формируют специальную справку по теме, которая ежедневно передаётся Главе Коми. Глава в свою очередь даёт поручение сделать ремонт, — объясняет руководитель ЦУР.

Все сроки реакции на сообщения жителей Коми жёстко установлены правительством региона.

Нас услышали

Любой экстренный случай — череда проблем, которые необходимо решать в кратчайшие сроки. Буквально совсем недавно произошла неприятная ситуация.

— Жительнице одного из труднодоступных населённых пунктов потребовалась срочная госпитализация. Об этом написала в соцсетях её соседка. Местный фельдшер вызвал санавиацию, но из-за нелётной погоды борт не мог вылететь в деревню за пациентом. Жителям местные власти эту информацию не донесли, из-за чего поднялась волна негодования. Их можно понять, — рассказывает наш собеседник. — Мы включились в работу, проинформировали главу Коми, жителей. К счастью, нас услышали и напряжение спало. Борт через некоторое время забрал пациентку, её спасли.

В этом и есть сложность экстренных ситуаций, когда не предугадаешь, как будет развиваться ситуация. Казалось бы, проблема — забрать пациента, а ещё большей проблемой оказались волнения местных жителей.

Часто диалог органа власти с жителем происходит буквально в режиме реального времени.

В режиме реального времени

С момента открытия Центра управления регионом благодаря сигналам жителей Коми удалось решить порядка 30 важных системных вопросов. К примеру, в начале 2021 года в Емве сообщения жителей на некачественное обслуживание уличной сети позволили сменить недобросовестного подрядчика. В другом случае сроки ремонта дороги между Зеленцом и Парчегом в Сыктывдинском районе перенесли с 2024 года на 2021-й. Самый масштабный кейс — до 2024 года в Коми оборудуют 15 вертолётных площадок для санавиации. Жители труднодоступных населённых пунктов республики годами жаловались на невозможность получить медпомощь.

Приятным бонусом стал «Подарок новорождённому» молодым семьям республики — с 2022 года в Коми вводится новая мера поддержки рождаемости. Каждая семья, где родится ребёнок, получит набор принадлежностей первой необходимости для ухода за младенцем. Это, между прочим, предложения жителей региона.

— Опустим такие социально-бытовые проблемы как вывоз мусора, уборка территории, скос травы и борщевика, грейдирование дороги. Совместно с органами власти мы их решаем в ежедневном режиме в зависимости от сезона, — подчеркивает Зелинский. При этом в числе основных тем, которые волнуют жителей, — коронавирус и вакцинация, ЖКХ, дороги и благоустройство. Конечно, вопросы решаются благодаря взаимодействию с Главой Республики Коми, региональным правительством, а также с руководителями городов и районов.

С момента открытия Центра управления регионом благодаря сигналам жителей Коми удалось решить порядка 30 важных системных вопросов.

Быстро и качественно

Все сроки реакции на сообщения жителей Коми жёстко установлены правительством региона. В соцсетях срок — 8 рабочих часов. Необходимо время для более детальной проработки проблемы? До 7 дней. На платформе «Госуслуги. Решаем вместе» — не более 30 дней. По темам фаст-треков, связанных с коронавирусом и вакцинацией или горячим питанием для младшеклассников, — не более суток.

— Среднее время по итогам IV квартала 2021 года — 3 часа 38 минут. Это быстрее среднего по стране, — подчёркивает Евгений. — В 2022 году будем работать над сокращением этих параметров. Сейчас в проработке соглашение с Управлением МЧС по Коми. Оно позволит нам на основе сигналов ликвидировать угрозы жизни и здоровью граждан. Мы получаем много положительных отзывов, особенно от жителей малых населённых пунктов. Им важно иметь прямую связь с властями, а наша задача — показать, что каждое их сообщение и мнение ценны.

Только цифры

По итогам 2020 года, когда ещё не были созданы ЦУР в субъектах, на Республику Коми приходило чуть более 10 тысяч сигналов и сообщений. По итогам 2021 года — порядка 90 тысяч.

Количество сигналов и сообщений, поступивших через систему «Инцидент Менеджмент» и платформу «Госуслуги. Решаем вместе»: 2019 год — 7 454, 2020 год — 13 236, 2021 год — 88 790. Все сигналы и обращения получили обратную связь.

КСТАТИ

Свои вопросы к органам власти жители могут задать в официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» «ВКонтакте» и платформу «Госуслуги. Решаем Вместе».

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