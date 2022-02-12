«В детстве злилась и плакала, если не была первой»: о пути в спорте рассказали первые тренеры олимпийской чемпионки из Коми Юлии Ступак

Супруги Александр и Галина Ветровы - первые тренеры нашей олимпийской чемпионки Юлии Ступак. Фото: Вести Тимана.

- Молодцы девчонки, отлично сработали! - не жалея голоса, поделился эмоциями Александр Ветров. Сегодня, 12 февраля, наша олимпийская сборная взяла в Пекине долгожданное золото. Лыжная эстафета 4 по 5 завершилась общенациональным триумфом, наши спортсменки пришли к финишу первыми. В составе сборной выступила и лыжница из Сосногорска Юлия Ступак (Белорукова). «КП-Спорт» пообщалась с первыми тренерами прославленной спортсменки из Коми Александром и Галиной Ветровыми.

- Юля задала тон этой гонке, потом девочки немного отстали, но затем вновь нагнали, - радуется Александр. Тренер отметил, что месяц лыжницы уже обкатали эту схему и сейчас очень эффектно ее повторили.

Чета Ветровых из Сосногорска - семейный подряд по воспитанию лыжных чемпионов Коми. Их связывает не только семейная жизнь, но и лыжный спорт. Малышей ведет обычно Галина, затем за подростков берется Александр. Так, однажды в рабочих буднях пары появилась маленькая, но очень целеустремленная девочка - Юля Белорукова.

- Да, Юля, помнится, если вдруг не получалось быть первой, тут же в слезы бросалась, так ей это не нравилось и злило, - вспоминает Александр.

Юля всегда была победительницей. Фото: архив КП-Коми.

Ветровы сегодня болели за свою воспитанницу всей семьей, включая младшего сына. Сдвинули детскую ради просмотра олимпийской гонки наших спортсменов. Сейчас телефоны тренеров обрывают звонки с поздравлениями со всей страны.

- Конечно, переживали все игры за Юлю - вместе плакали, вместе радовались. Мы всё время были на связи, старались ее только вдохновлять. Она с малых лет была уже с волевым характером, стремилась только к победе. Я ее тренировала совсем маленькую, постарше с ней работал в основном Александр Иванович, иногда вместе, - рассказала Комсомолке Галина.

И отличалась озорным, но очень целенаправленным характером. Фото: КП-Коми.

Напомним, Гонка в китайской столице состоялась в субботу, 12 февраля. Российская сборная завоевала золото с результатом 53:41.0. Второе место заняла Германия (+18,2), третье – Швеция (+20,7).

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