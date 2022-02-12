«Это реально безумие!»: олимпийская чемпионка из Коми Юлия Ступак ревела на финише эстафеты

Эмоций просто не сдержать. Скрин видео.

Сегодня, 12 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине российская женская команда в составе нашей землячки Юлии Ступак, а также россиянок Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой одержала блестящую победу в эстафете 4*5 км с преимуществом более 18 секунд.

Сразу после триумфальной победы в гонке олимпийские чемпионки дали интервью. Они еще не совсем верят в то, что произошло: «Это реально безумие! Мы настраивались на это, знали зачем приехали сюда». Вероника Степанова чуть не расплакалась, когда поняла, что вот она – медаль. При этом Юлия Ступак, Наташа Непряева и Татьяна Сорина уже дружно ревели, в нетерпении ожидая Веронику на финише.

– Хотелось бы второй круг получше пройти, но торкнуло. Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было, – цитирует Юлю «Матч ТВ». – Лыжи хорошо ехали. Понимала, что ухожу на спусках. В конце уже было очень мало сил, плюс эмоционально понимала, что нужно уходить, это еще больше давит и дает по мышцам. Я уже с трудом скрипя зубами доехала до финиша. Сегодня тепло, но это никак не повлияло, вообще без разницы.

Вспоминая, что произошло на гонке, наша землячка отметила, что напишет книгу о своих эмоциях и о том, как ей было сложно. «У всех был сложный путь. Мы все заслужили медаль и настраивались на золото», — сказала Юля телеканалу «Россия 1». После интервью девушки побежали к своим телефонам, чтобы позвонить родным и близким!

Напомним, гонка в китайской столице состоялась в субботу, 12 февраля. Российская сборная завоевала золото с результатом 53:41.0. Второе место заняла Германия (+18,2), третье – Швеция (+20,7).

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