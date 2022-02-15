Температура воздуха в Коми станет плюсовой

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В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 15 февраля. По информации синоптиков, в регионе пообещали снег, гололед, порывистый ветер и метель. Температура воздуха днем будет плюсовой.

Метеорологи рассказали, что интенсивность снегопадов будет меняться в зависимости от района. Так, в крайних западных он будет небольшим, а на западе сильным. Также пообещали гололед и порывистый ветер, скорость которого составит 6-11 м/с, в отдельных северных районах порывами до 14 м/с. Температура днем на западе -4...+1°С.

На крайнем северо-востоке пообещали переменную облачность. Ветер будет днем 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура днем -11...-16°С.

В Сыктывкаре 15 февраля будет облачно, днем ожидается умеренный снег. Ветер пообещали южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура днем 0...-2°С.

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