В Сыктывкаре ищут живодера, отравившего домашнего пса на привязи возле магазина

Хозяин обнаружил в квартире бездыханное тело. Фото: Сергей Левандовски

В Сыктывкаре неизвестные, потравив бездомных собак, видимо, подбираются к хозяйским. О вопиющем случае отравления собаки сообщил горожанин Сергей Левандовски на странице приюта для бездомных собак «Друг».

– Сегодня отравили моего пса. Причём нагло. Пёс был привязан у магазина, меня не было буквально 7-8 минут. В это время ему что-то дали. Судя по тому, что лежит в комнате [фекалии животного], это сарделька. И таблетки. 3 таблетки в упаковке, – рассказал хозяин несчастного пса. Фото, которое предоставил Сергей в качестве доказательства, красноречиво доказывает его слова.

– Я уехал на тренировку, приезжаю, и у порога холодное, задубевшее бездыханное тело. Я не знаю, что мог он делать, но перед вами факты, – с горечью добавил Сергей.Автор поста пояснил, что в этот день всё шло как обычно: погуляли, пошли домой.

Животное умирало мучительной смертью – собака перевернула все вещи в квартире, пытаясь справиться с болью и как-то убежать от мук.

Хозяин обнаружил в квартире бездыханное тело. Фото: Сергей Левандовски

В беседе с «Комсомольской правдой-Коми» убитый горем бывший владелец животного сообщил, что как назло, видеокамеры у магазина были повернуты по разные стороны от собаки, само отравление не было зафиксировано.

– Инцидент предположительно произошёл возле магазина Каскад в эжвинском районе Строитель. Я написал заявление в полицию – оперативно его приняли, взяли показания. Собаку и таблетки забрали на экспертизу. Надеюсь, что виновные будут найдены, – сообщил горожанин.

В комментариях горожане соболезнуют Сергею. Сыктывкарка Любовь Рочева сообщила, что её питомца тоже травили.

– Я с конца декабря борюсь за жизнь и здоровье своей собаки после отравления, – сообщила горожанка, прикрепив к сообщению фото питомца под капельницей.

Собака с конца декабря борется за жизнь после отравления. Фото: Любовь Рочева

– По всем подобным инцидентам необходимо сообщать в Минсельхоз Коми по номеру * (8212) 25-54-40, чиновники принимают заявления по фактам отравления собак и передают их в полицейские участки, – призывает волонтер «Друга» Светлана Уваркина.

Напомним, что республиканские паблики в социальных сетях в последнее время заполонили печальные новости, где горожане делятся фотографиями трупов собак. Данный факт не остался не замеченным правоохранителями и МВД по Коми намерено провести проверку.

В основном травили бездомных дворовых собак. Так, на микрорайон Нижний Чов пришёлся самый большой удар догхантеров, к сегодняшнему дню неизвестные истребили практически всех бездомных и самовыгульных собак – больше 12 особей.

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