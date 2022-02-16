В Коми по-прежнему обещают теплую погоду с переходом на плюсовую температуру

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Синоптики ЦГМС сообщили, что в Коми 16 февраля ожидается облачная погода и снегопад. В прогнозе также стоят гололед и изморозь. Вдобавок к неблагоприятному пообещали ветер со скоростью 7-12 м/с.

В южной части региона температура воздуха днем составит +1...-4, в северной – -1...-6, на крайнем северо-востоке -9...-14°С.

В Сыктывкаре будет облачно, пообещали также гололед и снег. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура днем опустится до 0...-2°С.

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