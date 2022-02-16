«Мы готовы не есть и не спать»: в экстремальное путешествие на плато Маньпупунер отправились итальянские туристы

Познакомиться с мансийскими болванами отправилась отважная команда из Италии. Фото: Юлия Васильева.

Загадочное плато Маньпупунер манит туристов со всего мира. В этот раз полюбоваться на знаменитые останцы отправились жители солнечной Италии. Навстречу приключениям интернациональная группа гида-проводника Алексея Ларионова выехала из Сыктывкара сегодня, 16 февраля.

Познакомиться с мансийскими идолами мечтает каждый первый. В этот раз в дружной команде коми-ижемца Алексея, вот уже почти пять лет организующего и сопровождающего туры на Маньпупунер, — мужественное итальянское трио с очаровательным переводчиком, а также российские туристы и журналист «КП-Коми».

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Забавный факт, родившийся в беседе с гугл-переводчиком: мансийские болваны, как привык называть столбы русскоязычный люд, для итальянцев и европейцев звучит как «мансийские... идиоты»!

Привет, ош! Фото: Юлия Васильева.

Итак. Эту поездку итальянская делегация планировала два года. Подготовка к сложному путешествию, увы, затянулась из-за пандемии. Переводчик Юлия Васильева — уроженка Казахстана, в начале 2000-х девушка переехала в Италию, сейчас живет в Греции. Жажда приключений и бурной деятельности сделала Юлю той, кем она является сейчас, — неутомимым тур-лидером, востребованным видеомейкером, снимающим документальные фильмы, и фотографом.

Глазами иностранцев вновь начинаешь видеть невозможную красоту родного Коми края. Ульяновский монастырь. Фото: Юлия Васильева.

— Неведомая сила меня тянет в Россию, — поделилась с нами Юля. — Давно уже уехала отсюда, но сейчас хочу возвращаться вновь и вновь.

Вместе с ней не в первый раз отправляется в экстремальное путешествие по России итальянец Фабрицио Фортуна — профессиональный фотограф нереальных, просто космических (!) пейзажей планеты Земля (landscape photographer). С ними вместе испытать себя поехали тренер по плаванию Марко Суриани и специалист-эксперт в строительной области Гайтано Трискари.

— Нам очень хочется запечатлеть северные красоты, — рассказал Фабрицио. — Мы готовы не спать, не есть, ночевать под звездами!

В Коми ребята прилетели еще вчера и с огромным удовольствием успели прогуляться по Сыктывкару, заглянули в Национальный музей Коми, узнали о традициях коми народа, восхитились набережной столицы, почти поучаствовали в демонтаже новогоднего городка на Стефановской площади и попробовали блюда национальной кухни — пельмени с олениной. По пути на плато группа завернула в Ульяновский мужской монастырь в Усть-Куломском районе.

На колокольне Ульяновского мужского монастыря. Фото: Юлия Васильева.

Как и всем приезжим, произнести название нашего славного города Сык-тыв-кар итальянцам пока удается с трудом. Но к концу экстремальной поездки ребята обещали выговорить его без запинки! При этом коми слова «Чолэм» и «Аддзысьлытэдз» (Привет и До свидания) наши гости уже освоили.

Так Маньпупунер выглядит в сентябре, какое плато зимой - расскажут итальянцы. Фото: Екатерина САВЕНКО

Сегодня наши туристы доедут до Троицко-Печорска, остановятся на ночлег в гостеприимной гостинице «Наш край», а уже завтра пересядут на снегоходы. «Комсомолка» обязательно расскажет читателям о невероятных приключениях итальянцев в России — в Республике Коми. Мы уверены, что не полюбить наш северный край просто невозможно. И с огромным нетерпением ждем шедевральные снимки и уникальные видеокадры с плато Маньпупунер.

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