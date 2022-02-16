В Коми ужесточили антиковидные меры

Фото: архив "КП"

В Коми внесены поправки в Указ о повышенной готовности. Согласно обновленному документу, теперь жителям Коми необходима предварительная запись, если они хотят получить государственные, муниципальные и иные услуги. Изменения вступают в силу 17 февраля.

Поправки были внесены из-за пятой волны коронавируса, которая оказалась наиболее заразной. За минувший месяц абсолютный рекорд по суточному приросту зараженных ковидом был побит несколько раз.

- Органам местного самоуправления рекомендовано с 17 февраля 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки предоставлять муниципальные и иные услуги в помещениях, а также проводить личный прием людей исключительно при условии обеспечения предварительной записи, - говорится в указе.

Также в документе говорится, что с 17 февраля 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти, многофункциональных центрах и центрах по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения, а также проведение личного приема возможно исключительно при условии обеспечения предварительной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жителям Коми получить QR-код о наличии антител к COVID-19 (подробности)