Синоптики пообещали в Коми мокрый снег

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Метеорологи сообщили, какая погода будет в Коми 17 февраля. По информации синоптиков, в этот день пообещали мокрый снег, облачную погоду и порывистый ветер до 12 м/с.

В среднем скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, проинформировали в ЦГМС. Температура воздуха днем составит -4...+1, на крайнем севере -5...-10°С.

В Сыктывкаре 17 февраля также пообещали мокрый снег и ветер до 12 м/с. Температура днем -1...-3°С.

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