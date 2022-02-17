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Общество17 февраля 2022 3:15

Синоптики пообещали в Коми мокрый снег

По-прежнему на градусниках обещают плюсовую температуру
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи сообщили, какая погода будет в Коми 17 февраля. По информации синоптиков, в этот день пообещали мокрый снег, облачную погоду и порывистый ветер до 12 м/с.

В среднем скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, проинформировали в ЦГМС. Температура воздуха днем составит -4...+1, на крайнем севере -5...-10°С.

В Сыктывкаре 17 февраля также пообещали мокрый снег и ветер до 12 м/с. Температура днем -1...-3°С.

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