В Коми 17 февраля ожидается мокрый снег, дождь и +2°С

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В Коми синоптики 18 февраля пообещали мокрый снег и дождь. В республике также ожидается усиленный ветер, порывы которого будут достигать 19 м/с. В некоторых районах температура воздуха достигнет +2°С.

По данным ЦГМС региона, местами ожидается гололед, средняя скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит +2...-3, на крайнем северо-востоке -3...-8°С.

В Сыктывкаре также будет облачно и гололед. Скорость ветра составит 9-14 м/с. Температура днем -1...+1°С.

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