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Общество18 февраля 2022 4:15

В Коми 17 февраля ожидается мокрый снег, дождь и +2°С

Коми дали прогноз погоды на пятницу
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми синоптики 18 февраля пообещали мокрый снег и дождь. В республике также ожидается усиленный ветер, порывы которого будут достигать 19 м/с. В некоторых районах температура воздуха достигнет +2°С.

По данным ЦГМС региона, местами ожидается гололед, средняя скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит +2...-3, на крайнем северо-востоке -3...-8°С.

В Сыктывкаре также будет облачно и гололед. Скорость ветра составит 9-14 м/с. Температура днем -1...+1°С.

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