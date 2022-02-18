«Завязывать со спортом не собираюсь»: лыжник из Усть-Цильмы Илья Семиков определился с планами на будущее после Олимпиады-2022

Лыжник из Коми Илья Семиков благодарит за поддержку земляков. Фото: КП-Авиа. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

В Пекине продолжаются Олимпийские игры-2022, российские спортсмены ежедневно радуют страну новыми победами. На днях вернулся домой в Коми лыжник Илья Семиков, который всеми силами защищал честь России в олимпийских соревнованиях. О своих ощущениях и мыслях, олимпийских буднях и планах на будущее спортсмен рассказал «КП-Коми».

Лыжник из Коми Илья Семиков на Олимпийских играх в Пекине выступил только в одной гонке – 15-километровке «классикой» с раздельным стартом. Это одна из любимых дистанций спортсмена, так что рассчитывал он в ней на максимальный результат. Впрочем, девятое место на важнейшем старте четырехлетия – это тоже хороший показатель. Из россиян Семикова опередили только лидер мировых лыж Александр Большунов и Алексей Червоткин.

Выступление сборной России в лыжных гонках Илья считает успешным. Фото: КП-Авиа. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

– Мне хорошо даются гонки на равнине. Это от 1000 метров и ниже. А с высотой есть проблемы. День чувствую себя хорошо, день не очень. К сожалению, гонка пришлась на второй день. Пожалуй, это главная причина девятого места. «Разделка» — это дистанция, которая мне подходит. Я настраивался бороться только за медаль, но не получилось, – рассказывает Илья Семиков.

Впрочем, спортсмен не унывает и рассчитывает пробиться на Олимпиаду-2026 в Италии.

– Конечно, после самой гонки я расстроился, что не получилось побороться за пьедестал почета, но сделал определенные выводы. К тому же такая гонка – это огромнейший опыт. Надеюсь, что смогу еще через четыре года смогу снова выступить на Олимпиаде. Там уже 100 процентов надо будет бороться за медаль. Шансы на это есть и завязывать со спортом до того времени я не собираюсь.

Илья Семиков от души благодарит болельщиков за поддержку!

– Огромное спасибо всей Республике Коми за поддержку, которая была. Когда ты понимаешь, что с тобой весь регион – это очень классно. Было здорово это чувствовать, видеть в тех же социальных сетях, получать сообщения. Это показывает, что ты все делаешь правильно. Спасибо каждому! – искренен Илья.

Спортсмен не унывает и рассчитывает пробиться на Олимпиаду-2026 в Италии. Фото: КП-Авиа. Фото: Иван ФЕДОСЕЕВ

Само же выступление сборной России в лыжных гонках Илья считает успешным.

– Очень рад за нашу команду. Уровень показали феноменальный, наверное, даже самые преданные болельщики такой феерии не ожидали. А золото в мужской и женской эстафетах – это было нечто. Искренне рад и за нашу землячку Юлию Ступак – она стала олимпийской чемпионкой – это дорогого стоит. Вообще Олимпийские игры – это большой праздник. Много команд, стран. Конечно, из-за ограничений, пандемии не до конца все это удается прочувствовать. Нам, например, были доступны только олимпийская деревня и стадион – всё, больше никуда не выйти, даже после того, как завершил свою программу на Олимпиаде, – заключил Илья Семиков.

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