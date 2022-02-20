В воскресенье в Коми до 2 градусов тепла

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В воскресенье, 20 февраля, в Коми ожидается небольшой снег, максимальная температура воздуха составит +2 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах гололед. В Коми ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит -3...+2 градуса.

В Сыктывкаре ожидается снег и мокрый снег. Утром и днем в городе ожидается гололед. Синоптики прогнозируют сильный ветер со скоростью 6-11 м/с. Порывы могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-1 градус, а днем потеплеет до +2 градусов.

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