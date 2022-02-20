За сутки в Коми 2132 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 20 февраля, в Коми зафиксировали 2132 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 142 711 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 996 человек. За все время из больниц выписали 116 635 пациентов. За последние сутки в Коми скончались восемь пациентов. За весь период пандемии в республике зафиксировали 2857 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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