В Коми прогнозируется плюсовая температура и метель

Фото: архив "КП"

Облачная и ветреная погода ожидает жителей Коми в воскресенье, 27 февраля. По данным республиканских метеорологов, регион накроет сильный ветер, порывы которого в некоторых районах будет достигать 17 м/с.

Кроме этого синоптики обещают обильный снегопад и плохую видимость на дорогах. Температура воздуха за окном ночью и днем будет -2...-7, при прояснении -7...-12, а в южных районах столбик термометра покажет плюсовую температуру - днем -4...+1 градус.

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