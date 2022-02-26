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Общество26 февраля 2022 11:54

Сильный снегопад и шквалистый ветер надвигаются на Коми

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС республики. По данным ведомства, регион сегодня, 26 февраля, в шесть вечера накроет сильный снегопад, который будет сопровождаться шквалистым ветром. Скорость воздушного потока будет достигать 17 м/с.

Ухудшится ситуация и на дорогах. Видимость будет составлять 1000 метров. Автовладельцев и пешеходов просят быть внимательными во время движения.

Особенно опасная ситуация будет складываться в Усинском, Интинском, Воркутинском, Усть-Цилемском районах.

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