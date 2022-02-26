На Коми обрушатся порывистый ветер и метель

Фото: архив "КП"

В субботу, 26 февраля, в Коми ожидаются опасные природные условия. По данным республиканских метеорологов, в регионе ожидается порывистый ветер, скорость которого будет достигать 21 м/с.

Однако сильно мести будет не во всех районах Коми, обещают синоптики. Так, южный ветер разгуляется на крайнем севере, где ночью скорость воздушного потока будет 16-21 м/с, а днем порывы достигнут 15-18 м/с. На остальной же территории Коми скорость ветра оценивается в 7-12 м/с.

Температура ночью, по данным метеорологов, будет -2...-7 градусов, при прояснении -8...-13 градусов, днем столбик термометра поднимется до 0...-5 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы вышли из полыхающего дома в одном нижнем белье»: пожар лишил мать с восьмью детьми всего нажитого и любимой кошки (подробности)