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Здоровье26 февраля 2022 5:00

На Коми обрушатся порывистый ветер и метель

Жителей республики предупредили об опасных погодных условиях
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В субботу, 26 февраля, в Коми ожидаются опасные природные условия. По данным республиканских метеорологов, в регионе ожидается порывистый ветер, скорость которого будет достигать 21 м/с.

Однако сильно мести будет не во всех районах Коми, обещают синоптики. Так, южный ветер разгуляется на крайнем севере, где ночью скорость воздушного потока будет 16-21 м/с, а днем порывы достигнут 15-18 м/с. На остальной же территории Коми скорость ветра оценивается в 7-12 м/с.

Температура ночью, по данным метеорологов, будет -2...-7 градусов, при прояснении -8...-13 градусов, днем столбик термометра поднимется до 0...-5 градусов.

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