Четыре жителя Коми скончались от коронавируса за минувшие сутки

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число инфицированных коронавирусом. Это следует из данных федерального оперштаба, в отчете которого говорится, что за минувшие сутки ковид был диагностирован у еще 2 154 человек.

Общее количество зараженных достигло отметки в 138 510 человек, из них 113 374 успешно побороли болезнь, а 2 847 скончались из-за осложнений, вызванных инфекцией. Оба показателя - выздоровления и смертности - выросли за сутки на 2 717 и четыре соответственно.

Госпитализация понадобилась 276 жителям Коми. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач Воркутинской инфекционной больницы обвиняется в растрате 22 млн рублей (подробности)