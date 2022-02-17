Главврач Воркутинской инфекционной больницы обвиняется в растрате 22 млн рублей

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В Воркуте руководство городской инфекционной больницы подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми. В ведомстве отметили, что по данному факту начато расследование.

Следствие предполагает, что в период с 2020 по 2021 год врио главного врача присвоила себе 22 млн рублей. Делала она это путем подписания приказов о якобы поощрении сотрудников денежными премиями.

- Следственными органами проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СК.

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