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Происшествия17 февраля 2022 11:25

Главврач Воркутинской инфекционной больницы обвиняется в растрате 22 млн рублей

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Воркуте руководство городской инфекционной больницы подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми. В ведомстве отметили, что по данному факту начато расследование.

Следствие предполагает, что в период с 2020 по 2021 год врио главного врача присвоила себе 22 млн рублей. Делала она это путем подписания приказов о якобы поощрении сотрудников денежными премиями.

- Следственными органами проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СК.

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