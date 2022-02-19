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Общество19 февраля 2022 5:00

В Коми прогнозируется порывистый ветер и плюсовая температура

Синоптики поделились свежим прогнозом погоды
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми суббота, 19 февраля, выдастся ветреной. Об этом сообщили синоптики республики. По их данным, за окном разгуляется ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

Без осадков так же не обойдется. К ним присоединится гололед и облачная погода. Температура воздуха за окном достигнет плюсовой температуры, лишь при прояснении столбик термометра опустится до -9 градусов.

- Температура ночью и днем -4...+1, ночью при прояснении до -9 градусов, - говорят метеорологи.

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