В Коми прогнозируется порывистый ветер и плюсовая температура

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В Коми суббота, 19 февраля, выдастся ветреной. Об этом сообщили синоптики республики. По их данным, за окном разгуляется ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

Без осадков так же не обойдется. К ним присоединится гололед и облачная погода. Температура воздуха за окном достигнет плюсовой температуры, лишь при прояснении столбик термометра опустится до -9 градусов.

- Температура ночью и днем -4...+1, ночью при прояснении до -9 градусов, - говорят метеорологи.

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