В Коми число зараженных ковидом превысило 140 тысяч человек

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В Коми продолжают фиксировать рост заражённых коронавирусом. За последние сутки медики республики диагностировали инфекцию у ещё 2 069 жителей региона, за все время пандемии ковид был обнаружен у 140 579 человек.

Выздороветь удалось 115 639, 2 265 из них были выписаны за последние 24 часа. Однако не все случаи заболевания заканчиваются выпиской: 2 849 человек стали жертвами COVID-19 и умерли от осложнений, вызванных вирусом. За сутки показатель смертности вырос на два летальных исхода.

В больницы Коми попали 233 человек. Пациенты были госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии.

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