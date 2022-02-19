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Здоровье19 февраля 2022 8:50

В Коми число зараженных ковидом превысило 140 тысяч человек

За сутки показатель выздоровления превысил суточный прирост инфицированных
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают фиксировать рост заражённых коронавирусом. За последние сутки медики республики диагностировали инфекцию у ещё 2 069 жителей региона, за все время пандемии ковид был обнаружен у 140 579 человек.

Выздороветь удалось 115 639, 2 265 из них были выписаны за последние 24 часа. Однако не все случаи заболевания заканчиваются выпиской: 2 849 человек стали жертвами COVID-19 и умерли от осложнений, вызванных вирусом. За сутки показатель смертности вырос на два летальных исхода.

В больницы Коми попали 233 человек. Пациенты были госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии.

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