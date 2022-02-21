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Общество21 февраля 2022 4:15

В Коми в понедельник пообещали мокрый снег

Жителей региона ожидают резкие порывы ветра
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС по Коми сообщили, что в республике 20 февраля ожидается мокрый снег, гололед с изморозью и порывистый ветер, скорость которого будет достигать 14 м/с.

По информации метеорологов, в регионе средняя скорость ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха днем +2...-3, на крайнем северо-востоке -2...-7°С.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода и мокрый снег. Скорость ветра составит 5-10 м/с, днем порывы также будут достигать 14 м/с. Температура ночью и днем -2...-4°С.

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