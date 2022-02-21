В Коми за сутки зафиксировано 2036 новых заражений коронавирусом

Фото: архив КП.

В Коми продолжают фиксировать значительное увеличение числа новых зараженных ковидом. По данным федерального оперштаба, в республике насчитывается 144 747 случаев инфицирования, 2036 из которых были подтверждены за последние сутки.

Обновлены и два других основных показателя. Так, за минувшие 24 часа из больниц было выписано 748 пациентов, за все время пандемии — 117 383. Жертвами ковида не стал никто.

Помощь медиков понадобилась 98 пациентам. Их пришлось госпитализировать в ковид-госпитали, так как их состояние требует круглосуточного наблюдения.

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