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Спорт24 февраля 2022 11:00

Две страны отказались от участия в Чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

Названа причина такого серьезного решения
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Финляндия и Швеция отказались принимать участие в Чемпионате мира по хоккею с мячом. Об этом сообщили ассоциации обеих стран. В списках стран-участников остались Венгрия, Эстония, Германия, Норвегия, Казахстан и Россия.

Причиной отказа от участия в спортивных соревнованиях в Сыктывкаре называется начавшаяся военная операция на Донбассе, ранее анонсированная президентом России Владимиром Путиным.

— Мы несем ответственность за обеспечение безопасности финских граждан, поэтому мы приняли решение отменить свое участие в ЧМ, — говорит Тобиас Карлссон, исполнительный директор федерации Финляндии.

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