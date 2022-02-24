Две страны отказались от участия в Чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

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Финляндия и Швеция отказались принимать участие в Чемпионате мира по хоккею с мячом. Об этом сообщили ассоциации обеих стран. В списках стран-участников остались Венгрия, Эстония, Германия, Норвегия, Казахстан и Россия.
Причиной отказа от участия в спортивных соревнованиях в Сыктывкаре называется начавшаяся военная операция на Донбассе, ранее анонсированная президентом России Владимиром Путиным.
— Мы несем ответственность за обеспечение безопасности финских граждан, поэтому мы приняли решение отменить свое участие в ЧМ, — говорит Тобиас Карлссон, исполнительный директор федерации Финляндии.
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