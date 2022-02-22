В Коми синоптики ожидают небольшой снег и порывистый ветер до 10 м/с

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В Коми синоптики 22 февраля пообещали относительно спокойную погоду. По прогнозу ЦГМС региона, ожидается небольшой снег и довольно комфортная температура. Однако метеорологи все же предупредили о порывистом ветре.

Скорость ветра составит, отмечается в сообщении 5-10 м/с. Температура воздуха днем опустится до -1...-6°С.

В Сыктывкаре 22 февраля будет также облачно, днем пообещали небольшой снег. Ветер в столицу придет южный со скоростью Ю 4-9 м/с. Температура днем -1...-3°С.

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